Die Erfurter Verkehrsbetriebe (Evag) wollen bis Ende des Jahres zurückkehren zum regulären Fahrplan. Der erste Schritt sei, das Angebot auf der Linie 2 auszubauen. Ab dem Osterwochenende (19./20. April) soll es deshalb zwischen den Haltestellen Anger und P+R-Platz Messe zusätzliche Fahrten geben, so die Evag.

Damit kehren die bislang nur bei Veranstaltungen eingesetzten "Verstärkerfahrten" dauerhaft zurück, heißt es. An Samstagen fahren die zusätzlichen Bahnen zwischen 9 und 19 Uhr, an Sonn- und Feiertagen zwischen 11 und 19 Uhr. Besucher von Egapark und Messe profitieren von einem durchgängigen 15-Minuten-Takt, sagt Vorstand Mario Laube.

Wegen Personalmangels und Krankheitswellen hatten die Verkehrsbetriebe im November vergangenen Jahres den Fahrplan ausgedünnt. Mittlerweile habe sich die Situation etwas entspannt, so Laube. Auch weil neue Fahrer ausgebildet worden seien.

Nicht nur in Erfurt, auch in anderen Städten - wie zum Beispiel in Weimar - mussten Fahrpläne ausgedünnt werden. Die Verkehrsbetriebe versuchten daraufhin verstärkt, Quereinsteiger zu gewinnen, um sie zu Fahrern auszubilden.