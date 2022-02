In dem Laden von Sebastian Risse riecht es nach Kautschuk, Kunststoff und Karton. Es ist der unverwechselbare Geruch von Neuware und von frischen Gummireifen, die dutzendweise an den Wänden hängen. Sebastian Risse ist Inhaber eines kleinen Fahrradladens in der Erfurter Innenstadt.

Der Laden ist so unauffällig und versteckt gelegen, dass er von der Straße aus kaum zu entdecken ist. Keine großen Schaufenster, keine Reklametafeln - nur ein Klingelschild und ein paar Fenstersticker auf denen "Radgeber" steht. Mehr Außenwerbung braucht Risse nicht, denn die Menschen finden seinen Laden von allein.

Stundenlanges Radfahren ohne Schmerzen

Risse hat sich auf das sogenannte Bike-Fitting spezialisiert. Der 35-Jährige ist damit einer von nur drei Experten in Thüringen, die Fahrradfahrern helfen, wenn es irgendwo weh tut. Denn Radfahren ist Sport im Sitzen und sowohl bei sportlicher Belastung als auch beim Sitzen kann unter ergonomischen Gesichtspunkten jede Menge schiefgehen. Wer täglich zehn Kilometer Rad fährt, es aber in der falschen Haltung tut, wird das bald in den Gelenken, im Nacken oder Rücken zu spüren bekommen. Um dem Orthopäden vorzubeugen, können Radler ihr Fahrrad zum Bike-Fitting bringen.

Ein Blick in den Fahrradladen von Sebastian Risse. Hier riecht es nach frischen Gummireifen und neuen Fahrrädern. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Das Wort "Bike-Fitting" stammt aus den USA und wird in Ermangelung eines passenden deutschen Begriffs auch hierzulande verwendet. Es bezeichnet die Anpassung des Fahrrads an die individuelle Person. "Jeder weiß, wir haben drei Kontaktpunkte beim Radfahren: die Pedale, den Sattel und den Lenker" erklärt Risse, "und diese drei sollten so optimal aufeinander eingestellt sein, dass wir stundenlang ohne Schmerzen fahren können."

Die Wissenschaft von Pedalen, Sattel und Lenker

Um dieses Ziel zu erreichen, kommen Kunden zu Risse in die Fahrrad-Beratung. Viele bringen ihren geliebten Drahtesel gleich mit, um ihn zu optimieren, oder sie suchen ein neues Fahrrad, das es wert ist, geliebt zu werden. Ganz gleich ob alt oder neu, die Fahrrad-Beratung bei Risse fängt immer mit der Vermessung der Innenbeine an.

Nach wissenschaftlichen Methoden errechnet er die richtige Länge der Tretlager. Denn das ist ein häufiger Fehler: Nicht der Sattel sollte bestimmen, ob der Fuß den Boden erreicht, sondern die Höhe der Pedale. Wer also seinen Sattel herunterstellt, damit er an der Ampel den Fuß abstellen kann, macht schon etwas falsch. Jede Bike-Fitting-Beratung beginnt deshalb mit der Richtigen Einstellung des Pedals und des Tretlagers. "Die Pedale sind der einzige der drei Kontaktpunkte, der fixiert ist. Sattel und Lenker sind variabel. Also fangen wir unten an", sagt Risse.

Viele Radler haben Schmerzen auf längeren Strecken, weil sie zu weit vorne auf dem Sattel sitzen. Hinten sitzen ist richtig. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Danach geht es weiter zum Sattel. Ein weiterer neuralgischer Punkt. "Wahrscheinlich 70 Prozent der Kunden, die zu uns kommen, sitzen falsch - in der Sattelmitte. Doch der Grundgedanke ist, so weit wie möglich hinten auf dem Sattel zu sitzen, wo am meisten Fläche ist", doziert Risse, der gut und gern auch als Professor der Fahrradwissenschaften durchgehen könnte. "Hier zum Beispiel", sagt er und klappt den Laptop auf. Der Bildschirm zeigt die Mess-Ergebnisse eines Kunden. Sie erinnern an die Bilder aus dem Kernspintomografen, nur, dass sie keine Gehirne mit gelben und roten Flecken zeigen, sondern Fahrradsättel. Tatsächlich ermittelt Risse auf diese Weise Druckpunkte und findet dadurch den richtigen Sattel für jeden Allerwertesten.

Immer wieder klagen Fahrradfahrer auch über Schmerzen in den Handgelenken. Dafür ist meist der dritte Kontaktpunkt ursächlich: der Lenker. Die Breite und Krümmung des Lenkers sei entscheidender als die Länge der Arme, sagt Risse. Viele Stadträder hätten eine zu starke Krümmung im Lenker, während die Lenker von Mountainbikes in der Regel zu gerade sind. Dadurch quetschen sich viele den Karpaltunnel im Handgelenk. Schmerzen oder Taubheit seien oft die Folge.

Beim Bike-Fitting werden Mensch und Fahrrad vermessen, um die optimale Sitzposition zu finden. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Der Rahmen macht das Fahrrad

Doch alle Pedale, Sattel und Lenker dieser Welt bringen nichts, wenn das Fahrrad ein grundlegendes Problem hat: den Rahmen. Denn oft passe der Fahrradrahmen einfach nicht zum Fahrer oder zur Fahrerin. So seien Damenräder in der Regel etwa fünf bis zehn Zentimeter zu kurz, sagt Risse. Dann werde es schwierig, ein altes Rad unter gesundheitlichen Aspekten zu "tunen". Bei Neukäufen bietet Risse deshalb auch an, die Rahmen individuell fertigen zu lassen.

Fast aussichtslos ist es hingegen bei alten BMX- oder Klapprädern, die von ihrer Beschaffenheit her den ergonomischen Prinzipien kaum gerecht werden können. Eine andere Sache sind wiederum Kinderfahrräder, deren Besitzer noch wachsen. Auch für sie bietet Risse Bike-Fittings an, die auf Räder ausgelegt sind, die ein Stück weit mitwachsen können. "Hier gibt es aber Grenzen und deswegen bin ich so ehrlich und rate allen Eltern dazu, gebrauchte Fahrräder zu kaufen. Das ist nachhaltiger und besser fürs Portemonnaie."

Schon als kleiner Junge hat Risse an Fahrrädern geschraubt. 2018 eröffnete er seinen Laden in Erfurt. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Alles begann mit einem Kinderfahrrad

Ob seine Liebe zum Rad auch mit einem Kinderfahrrad begonnen habe? "Jooaaahhh", schwärmt Risse und bekommt große Augen. "Das war damals ein Rad aus dem Quelle-Versand in den Neunzigern. Damals hat das alles angefangen."