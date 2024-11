Arbeitslosigkeit – die neue alte Angst

130 Leute sollen in Erfurt entlassen werden. "Wir sind halt Metaller, teilweise schon in zweiter oder dritter Generation, wir können nicht einfach in der Logistik arbeiten", sagt er. Aber die Angst vor dem Jobverlust ist groß, denn alle haben Verpflichtungen. Wer Familie hat, will nicht zu weit weg arbeiten - wer ein Haus gekauft hat, muss die Kreditraten bezahlen. "Auch eine Firma mit 38-Stunden-Woche und Tarifbindung findet man in Thüringen so schnell nicht."