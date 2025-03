Fakt ist! aus Erfurt Das Bündnis Sahra Wagenknecht zwischen Regierungsbeteiligung und Wahlschlappe

Hauptinhalt

13. März 2025, 01:14 Uhr

In Thüringen und in Brandenburg regiert das BSW mit. Im Bund dagegen ist die Partei vorerst außen vor. Bedroht der Misserfolg im Bund jetzt auch die Landesverbände? Und wie geht es weiter mit dem BSW? Ist die Partei wirklich so zerstritten, wie es von außen manchmal aussieht? Darüber wurde am Mittwochabend in der Sendung "Fakt ist! aus Erfurt diskutiert".