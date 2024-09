Um Koalitionen ging es in der Sendung und um den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU von 2018. Ein bisschen auch um die DNA der Partei und darum, was das BSW in diesem Zusammenhang für eine Rolle spielt.

CDU Bundesparteitag am 8.12.2018 in Hamburg

Auch an Wahlversprechen wurde erinnert und eine Frau im Publikum wollte wissen, wie man jede dritte Stimme bei der Wahl so einfach ignorieren könne. Mit all dem beschäftigten sich Andreas Menzel, Lars Sänger und ihre Gäste am Montag in Erfurt.