Infektiologe Pletz entkräftet die Einwände zur raschen Entwicklung der Impfstoffe. Hinsichtlich der Sorge vor möglichen Nebenwirkungen ergänzt er: "Die Impfstoffe, die wir jetzt haben, sind die am besten überwachten Impfstoffe in der Geschichte der Medizin." Noch nie seien in so kurzer Zeit so vielen Menschen Impfstoffe gegeben worden. Dadurch, dass die Impfungen weltweit überwacht werden, hätten auch solche Nebenwirkungen registriert werden können, die so extrem selten sind, "dass man sie bei Impfstoffen gegen andere Krankheiten - bei denen viel weniger Studienteilnehmer für eine Zulassung nötig sind - vielleicht noch gar nicht mitbekommen hat".