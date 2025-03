In den Spielbereichen warten ein Piratenschiff, eine Spielküche, eine Verkleidungskiste und eine Werkbank auf die kleinen Gäste. Bei der Gestaltung haben sich die Betreiberinnen Janine Stahlhofen und Annemarie Franke-Stockbauer überwiegend am Montessori-Prinzip orientiert.

Nachdem vor einigen Jahren das Café Wildfang am Hirschgarten geschlossen hatte, gab es in Erfurt lange kein familienfreundliches Café mehr. Die beiden Pädagoginnen - selbst Mütter von zwei Kindern - haben das fehlende Angebot immer wieder bemängelt. Vor etwa einem Jahr kam ihnen gemeinsam die Idee, das Problem einfach selbst in die Hand zu nehmen. Und so öffneten sie vor sechs Wochen in der Marbacher Gasse das "Familiencafé".