Auch in diesem Jahr gibt es in Erfurt keinen Karnevalsumzug. Das bestätigte der Präsident der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC), Thomas Kemmerich, am Mittwoch. Die Entscheidung sei am Dienstag gefallen und sei allen sehr schwer gefallen, sagte Kemmerich, der Thüringer FDP-Chef und Landtagsabgeordneter ist. Eine Ersatzveranstaltung für den Umzug sei nicht geplant, auch keine Verlegung ins Frühjahr. Geplant war der große Umzug für den 27. Februar 2022. Traditionell lockt er Tausende Zuschauer an.

Der Karnevalsumzug in Erfurt lockte vor der Corona-Pandemie viele Menschen auf die Straßen. (Archivbild) Bildrechte: dpa