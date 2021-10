Erfurt FDP-Kreisvorstand will Stadträtin aus Partei ausschließen

Der FDP-Landesvorsitzende und Erfurter Kreisvorsitzende, Thomas Kemmerich, bestätigte das Parteiausschlussverfahren MDR THÜRINGEN. Anke Frings sei unmittelbar in die Öffentlichkeit gegangen und habe so die sofortige Auflösung der FDP-Stadtratsfraktion provoziert, ohne dass Zeitdruck bestanden habe. "Damit ist der Schaden unmittelbar eingetreten", so Kemmerich.