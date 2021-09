Die FDP-Fraktion im Erfurter Stadtrat löst sich nach dem Ausscheiden des liberalen Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich aus dem Kommunalparlament auf. Seine Nachrückerin Anke Frings gab in einer persönlichen Erklärung am Donnerstag bekannt, dass sie der FDP-Fraktion nicht beitritt. Damit haben die Freien Demokraten nicht mehr die nötigen drei Mitglieder, die in Erfurt für eine Stadtratsfraktion vorgeschrieben sind.



Stadträtin will Frings offenbar bleiben. In der Erklärung heißt es, sie verspreche ihren Mitbürgern, sich dennoch mit voller Kraft für deren Interessen einzusetzen. FDP-Stadtrat Christian Poloczek-Becher sagte, er gehe davon aus, dass Frings als fraktionslose Stadträtin weiterarbeite.

Thomas Kemmerich am Donnerstag im Thüringer Landtag. Bildrechte: dpa