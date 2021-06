Derweil hat die Thüringer FDP mit der Wahl der Landesliste für die Bundestagswahl am Sonntag in Erfurt ihren Landesparteitag fortgesetzt. Das FDP-Bundesschiedsgericht hatte am Abend eine Beschwerde gegen ein Urteil des Landesschiedsgerichtes abgelehnt. Dieses hatte entschieden, dass die Vorschläge für die Liste mit den Kandidaten rechtmäßig zustande gekommen sei. An dieser Auffassung hatten einzelne Parteimitglieder im Vorfeld Zweifel: Die Liste sei unter "dubiosen Umständen" zustande gekommen. Deshalb habe man das Parteigremium angerufen.