Fernbushalt in Erfurt: Lange Suche nach Standort

Viele Jahre wurde um den Standort gerungen. Es gab aufwendige Gutachten, viele Varianten, viele andere Standorte wurden geprüft. Der Schmidtstedter Knoten in direkter Nähe des Hauptbahnhofs war dabei immer der Favorit des Unternehmens Flixbus - aber nicht ungedingt der der Stadträte. Sie wollten und wollen eigentlich bis heute den Fernbusverkehr aus der Stadt an den Stadtrand verlegen.

Täglich fahren in Erfurt rund ein Dutzend Flixbusse ab. Ziele sind unter anderem Prag, Paris, Dresden oder Berlin. Ein durchaus beachtliches Reiseaufkommen. Aktuelle Zahlen veröffentlicht Flixbus nicht. "Das kommunizieren wir generell nicht", sagte Pressesprecher Sebastian Meyer MDR THÜRINGEN. 2016 waren es den Angaben nach rund 200.000 Flixbusreisende in Erfurt. Die stehen momentan an der Kurt-Schumacher-Straße im Wind, im Regen und nur an provisorischen Haltestellen.

Aktuell können Fahrgäste an der Kurt-Schumacher-Straße in den Fernbus steigen. (Archiv) Bildrechte: dpa

Haltestelle am Schmidtstedter Knoten umstritten

Dass Erfurt einen Fernbushalt braucht, ist Konsens in der Stadt. Der Standort aber bleibt auch kurz vor dem Baustart am Schmidtstedter Knoten umstritten. Mit dem 9-Euro-Ticket habe die Debatte, sagt Sebastian Perdelwitz von der Fraktion Mehrwertstadt, noch mal einen ganz anderen Dreh bekommen.

Sollte es ein wie auch immer geartetes Nachfolgeticket geben, steigen die Leute vermutlich auf den günstigeren ÖPNV - den Zug - um. Sebastian Perdelwitz, Mehrwertstadt

Perdelwitz hatte als Standort ohnehin den Flughafen favorisiert. Aber nun laufe die Planung, beginne bald der Bau, und es habe schließlich aufwendige Prüfverfahren bei der Standortsuche gegeben.

Die FDP würde den Bau gar nicht erst beginnen. Stadtrat Christian Poloczek-Becher dazu: "Wir haben immer einen Ausbau des Fernbushaltes am Flughafen gefordert, sollte eine Lösung am Bahnhof nicht möglich sein. So haben wir vor zwei Jahren einen gleichwertigen Halt an der Südseite des Ausgangs Hauptbahnhof gefordert. Nach wie vor ist dies die sinnvollste Lösung."

Der Lösung am Schmidtstedter Knoten widersprechen wir, da unsinnig, zu teuer und überhaupt nicht nachhaltig. Daher würden wir einen Stopp sofort befürworten. Christian Poloczek-Becher, FDP

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Dominik Kordon, kommentiert einen innenstädtischen Fernbushalt so: "Gerade für niederschwellige Tourismusangebote und preisbewusste Fahrgäste werden Fernbusse immer wichtiger."

Eine bahnhofsnahe Anbindung an den Fernbusverkehr ist für eine moderne Großstadt unverzichtbar. Dominik Kordon, CDU

Die CDU stehe weiterhin zu dem entsprechenden Stadtratsbeschluss und damit zum Schmidtstedter Knoten.

Flixbus gegen Fernbushalt am Flughafen

Der Schmidtstedter Knoten gilt als Kompromiss und kam auf Druck des Unternehmens Flixbus zustande. Das wollte und will nicht an den Flughafen oder, wie es die AfD-Fraktion vorgeschlagen hatte, ans Urbicher Kreuz.

Flixbus-Sprecher Sebastian Meyer sagte MDR THÜRINGEN, die Erfahrung im Busfernverkehr zeige, dass die Leute nicht erst noch lange Straßenbahn fahren wollen, um in die Stadt zu kommen. Durch einen innerstädtischen Fernbushalt würden die Städte auch touristisch attraktiver."

Die zentrale Lage für den Bushalt ist entscheidend. Bei der Reiseplanung spielt eine nahtlose Umstiegsmöglichkeit eine große Rolle. Sebastian Meyer, Flixbus-Sprecher

Viele Stadträte hatten sich für den Erfurter Flughafen als Standort für den Fernbushalt ausgesprochen. Das Busunternehmen Flixbus lehnt das aber ab. Bildrechte: dpa

Stadtbahnlinie statt Fernbushalt?

Nun kommt er also, der Fernbushalt am Schmidtstedter Knoten und damit in direkter Nähe des ICE-Bahnhofs. Doch genau dort, wo er nun entsteht, will Erfurt langfristig eine neue Stadtbahnlinie entlangführen. Dann müsste der Fernbushalt wieder weg. Laura Wahl von der Fraktion GRÜNE/Bündnis 90 würde der Straßenbahn eindeutig den Vorrang geben, will am Stadtratsbeschluss zum Schmidtstedter Knoten aber nicht mehr rütteln.

"Es ist die beste verkehrliche und infrastrukturelle Lösung für die nächsten Jahre. Wenn die Seitenröhre des Tunnels jedoch in einigen Jahren für eine Stadtbahntrasse benötigt werden sollte, hätte diese natürlich Vorrang." Dann würde sich sicher eine Lösung finden, meint sie und sieht den Flughafen als Alternativfläche.

Die Haltestelle am Schmidtstedter Knoten soll an der Fahrspur am Flutgrabenufer entstehen. Bildrechte: MDR/Konrad Herrmann

Linke und SPD: Fernbusanbieter sollten sich an Kosten beteiligen

Gleich mehrere Fernbushalte in Zentrumsnähe hätten gern die Linken. Stadträtin Luise Schönemann sieht das als Chance, den individuellen Kfz-Verkehr im Stadtgebiet zu reduzieren. Den Flixbusreisenden sollte ein kostenfreies Park-Ride-Angebot offeriert werden. Als Standorte für weitere Flixbusshalte sieht sie unter anderem die Thüringenhalle, den Parkplatz hinter der Messe und den Flughafen. An dem Bau der Fernbushaltestellen müssten nach Ansicht der Linken die Anbieter von Fernbuslinien beteiligt werden.

Diese Kostenbeteiligung hatte auch die SPD gefordert. Für sie war es eigenen Angaben nach Bedingung dafür, dass sie dem Kompromiss Schmidtstedter Knoten zugestimmt hat. "Ob diese Beteiligung stattfinden wird, ist aktuell nicht sicher. Das Ergebnis der Verhandlung wurde dem Ausschuss noch nicht vorgelegt", teilt Urs Warweg, Mitglied im Stadtentwicklungsausschuss MDR THÜRINGEN mit.

Künftig sollen die Fernbusse in Erfurt am Schmidtstedter Knoten halten. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die SPD hatte ganz klar den Flughafen bevorzugt. "Neben der nahen Anbindung an die Autobahn 71 spreche der Anschluss an das städtische Straßenbahnnetz dafür. Weiterhin hätten sowohl die Fahrgäste als auch die Busfahrer die Infrastruktur vor Ort wie Toiletten und Parkhaus nutzen können". Der Vorschlag aber wurde, so Urs Warweg, von der FlixMobility GmbH abgelehnt.

Busbahnhof soll 2023/24 fertig sein