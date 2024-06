Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod eines 39-Jährigen im Erfurter Norden ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 48 Jahre alte Mann wurde am Freitagabend in der Innenstadt gefasst und soll an diesem Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige ist nach MDR-Informationen einschlägig bekannt, unter anderem wegen Beschaffungskriminalität und Brandstiftung.