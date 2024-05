In einem Recyclingwerk in Erfurt hat es am Donnerstagabend gebrannt. Laut Polizei rückte die Feuerwehr 18:40 Uhr auf das Betriebsgelände in der August-Röbling-Straße aus. In Brand geraten waren demnach große Mengen Papier und Pappe auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern. Auf dem Gelände befindet sich eine Anlage zur Aktenvernichtung.