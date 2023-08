Wegen eines Feldbrandes musste die A4 am Mittwoch zwischen Erfurt-West und Kreuz Erfurt zeitweise halbseitig gesperrt werden. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, zog der Qualm nur über die Fahrbahn in Richtung Eisenach. Die Fahrbahn in Richtung Dresden sei nicht betroffen gewesen.

Ein Feuerwehrmann löscht den Feldbrand bei Erfurt. Bildrechte: dpa