Nach einer Brandstiftung im Erfurter Ortsteil Marbach hat die Polizei den 62 Jahre alten Hauseigentümer gefasst. Wie ein Sprecher der Polizei MDR THÜRINGEN mitteilte, konnte der Gesuchte am Freitagnachmittag in einem Wald bei Töttelstädt aufgegriffen werden. Zuvor habe er versucht, sich mit einem Messer zu verletzen.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Einfamilienhaus mit Garage war am Freitag vollständig ausgebrannt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa einer halben Million Euro. Der 62-Jährige, der das Feuer offenbar gelegt hatte, soll zudem seine frühere Lebensgefährtin angegriffen haben. Die Polizei ermittelt.