In einem Wohnblock am Erfurter Juri-Gagarin-Ring hat es am Freitagabend gebrannt. Laut Polizei war im Treppenhaus in der siebten Etage offenbar ein Sofa angesteckt worden. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Bewohner und ein Polizist. Der Beamte hatte versucht, das Feuer zu löschen. Alle drei erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Das Feuer brach in einem Wohnblock in der Innenstadt aus. Bildrechte: Marcus Scheidel