Feuerwehrbedarfsplan Dritte Feuerwache in Erfurt geplant

Der Erfurter Stadtrat hat am Mittwochabend einstimmig den neuen Feuerwehrbedarfsplan verabschiedet. Der Plan sieht unter anderem vor, eine dritte Feuerwache zu bauen.

Als Standort ist der Bereich um die Leipziger Straße im Gespräch. Aktuell sichern in Erfurt die Hauptfeuer- und Rettungswache in Marbach und das Gefahrenabwehrzentrum Süd den Brandschutz ab. Laut Stadtrat gibt es im Osten und Norden der Landeshauptstadt aber Lücken zwischen der vorgeschriebenen Zeit, die die Feuerwehr am Einsatzort sein muss und der tatsächlichen Zeit. Die vorgeschriebene zehnminütige Hilfsfrist könne nicht immer eingehalten werden.