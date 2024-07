Am Bahnhof im Erfurter Stadtteil Bischleben hat es am Freitagabend wegen einer Rauchentwicklung in einem Zug einen Feuerwehreinsatz gegeben. Wie der Einsatzleiter MDR THÜRINGEN sagte, waren zuvor zwei Bremsen am hinteren Wagen einer Südthüringen-Bahn heiß gelaufen.