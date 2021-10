Der Landeshaushalt für das kommende Jahr hat voraussichtlich ein Volumen von knapp zwölf Milliarden Euro. Das ist das Ergebnis der so genannten Chefgespräche von Thüringens Finanzministerministerin Heike Taubert (SPD) mit den Ministern der Landesregierung. Taubert sagte MDR THÜRINGEN, das von ihr angepeilte Ziel von maximal 11,8 Milliarden Euro Ausgaben sei nicht ganz erreicht worden. Das liege zum Teil an den steigenden Personalkosten . Zum Teil aber auch daran, dass das Land im kommenden Jahr mit der Tilgung der Schulden beginnen müsse, die während der Corona-Krise aufgenommen wurden.

Laut Taubert geht es dabei um einen Betrag von 100 Millionen Euro. Leicht aufgestockt wurden zudem die Mittel für den Kommunalen Finanzausgleich auf rund 2,2 Milliarden Euro. Nach Angaben der Finanzministerin müssen für die Finanzierung der Ausgaben im kommenden Jahr keine neuen Kredite aufgenommen werden. Allerdings muss das Land seine Rücklagen in Höhe von knapp 700 Millionen Euro aufbrauchen. Darüber hinaus wird ein Beamten-Pensionsfonds in Höhe von 150 Millionen Euro aufgelöst. Taubert hatte für einen Haushalt ohne neue Schulden gekämpft - Linke und Grüne schließen Kredite zur Finanzierung von Investitionen nach wie vor nicht aus. "Wir haben im Haushalt auch Geld für Schuldentilgung veranschlagt", erklärte die Finanzministerin.

Taubert kündigte an, dass der Haushalt am kommenden Dienstag vom Kabinett beschlossen wird. Danach geht der Entwurf zur Beratung in den Landtag. Die Ministerin appellierte an die Abgeordneten, bei ihren Änderungswünschen immer im Blick zu behalten, dass zusätzliche Ausgaben auch finanzierbar sein müssten. Die Ministerien hatten einen Finanzbedarf von 12,8 Milliarden Euro für das nächste Jahr angemeldet.