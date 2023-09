Die ausgewählten Bildungsträger müssen laut Ministerium sicherstellen, dass die Teilnehmer während der ganzen Zeit sozialpädagogisch betreut werden. Das Land will mit der "German Professional School" Ausländer schneller in sozialversicherungspflichtige Jobs bringen. Das vorhandene Arbeitskräftepotential in Thüringen ist demnach "weitgehend ausgereizt". Unternehmen falle es immer schwerer, offene Stellen zu besetzen.