Die Männer wurden am Mittwochabend auf einem Lkw entdeckt. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/André Strobel

In Erfurt sind auf einem rumänischen Lastwagen sieben Flüchtlinge entdeckt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden sie am Mittwochabend beim Entladen des Lkws gefunden. Bei den Flüchtlingen handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um sieben Männer aus Indien im Alter von 28 bis 40 Jahren.

Sie gaben an, vor zwei Tagen an der Grenze zwischen Rumänien und Ungarn auf den Lkw gestiegen zu sein. Der Fahrer soll davon nichts gewusst haben. Weiter teilten die Männer mit, dass sie eigentlich bis nach Frankreich weiter wollten. Sie stellten einen Antrag auf Asyl und wurden in das Erstaufnahme-Heim nach Suhl gebracht. Ende Februar hatte sich ein ähnlicher Fall ereignet. Damals waren sechs minderjährige Afghanen auf einem Lkw nach Thüringen gebracht worden.