Ab Sonntag starten und landen am Flughafen Erfurt-Weimar wieder weniger Flugzeuge als in den vergangenen Monaten. Grund ist der Wechsel in den Winterflugplan, der nun bis Ende März gilt. In dieser Zeit gibt es nur drei Verbindungen in Urlaubsgebiete pro Woche - angeflogen werden Antalya in der Türkei und Hurghada in Ägypten. Geplant sind zudem einige Sonderreisen des Veranstalters Vianova, unter anderem nach Tromsø in Norwegen, nach Lappland und Kuusamo in Finnland und in die italienische Hauptstadt Rom.

