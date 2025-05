Die Flughafenfeuerwehr Erfurt-Weimar besteht aus 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon nur vier hauptberufliche. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz, um die Sicherheit am Flughafen zu gewährleisten. Mit der Modernisierung des Fuhrparks und der Einführung der neuen FLF, der Flugfeldlöschfahrzeuge, setzt die Flughafenfeuerwehr ein klares Zeichen für ihre hohe Einsatzbereitschaft und Professionalität.

"Wir werden über Sirene alarmiert, damit bei unserer Vorfeldzentrale jemand auf einen Knopf drückt und die Leute mit ihrem Fahrzeug an der entsprechenden Einsatzstelle innerhalb Zeit eintreffen müssen", sagt Jens-Uwe Germer.

Die Zeit ist natürlich knapp für die Feuerwehrleute. In maximal drei Minuten müssen sie am Brandherd sein. Deswegen stehen die Sicherheits-Schuhe parat am Fahrzeug. Die Anfahrt zum Brandherd kann auch mal schwierig sein, je nach dem, ob noch andere Flugzeuge auf dem Rollfeld stehen und wo das brennende Flugzeug ist.