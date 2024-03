Ausschlafen war für die Urlaubsgäste nicht drin: Um 2:30 Uhr hat die Maschine Richtung Süden abgehoben. Doch das konnte die Stimmung der Urlauber nicht trüben. Weil der Flughafen so gut erreichbar ist für die Thüringer, nehmen sie auch die frühe Abflugzeit in Kauf. "Außerdem ist man dann zum Frühstück schon auf Mallorca und hat quasi einen Tag mehr", sagt Flughafendirektor Gerd Stöwer. Der 64-Jährige ist beim Saisonstart persönlich dabei. Der Fluganbieter Eurowings hatte den ersten Flug nach Mallorca wegen der starken Nachfrage eine Woche vorgezogen. Der Sommerflugplan startet sonst mit der Umstellung auf die Sommerzeit am 31. März.

Mit der Wartung von Flugzeugen in zwei Hangars hat der Flughafen ein weiteres Standbein. In diesem Jahr fördert das Land ihn noch mit 5,3 Millionen Euro. Das sind laut Wirtschaftsministerium 600.000 Euro weniger als im Rekordjahr 2023. 2022 hingegen erhielt der Flughafen lediglich 3,3 Millionen Euro vom Land. In den kommenden Jahren soll die Förderung wieder sinken und 2027 nur noch rund 2,65 Millionen Euro betragen. Kritik an den hohen Subventionen kam in der Vergangenheit vor allem von Grünen und der Umweltorganisation BUND. Die Gelder seien besser im Ausbau des klimafreundlicheren ÖPNV angelegt, sagte die Landessprecherin der Grünen, Ann-Sophie Bohm, bereits im April 2023.