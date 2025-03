Bildrechte: IMAGO / Frank Sorge

Reisen Erfurter Flughafen startet mit mehr Urlaubszielen in Sommersaison

28. März 2025, 19:50 Uhr

Am Flughafen Erfurt-Weimar hat die Sommersaison begonnen. Am häufigsten wird in diesem Jahr die Türkei angeflogen. Sonderreisen gehen etwa an die Amalfiküste in Italien und nach Zypern.