31. März 2025, 13:31 Uhr

Am Flughafen in Erfurt gilt seit dem Wochenende ein neuer Flugplan. Am häufigsten soll in diesem Jahr die Türkei angeflogen werden. Sonderreisen gehen etwa an die Amalfiküste in Italien und nach Zypern.