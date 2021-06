Die heiße Luft flirrt über der Rollbahn aus Beton. Gegen 11 Uhr sind zwei Kleinflugzeuge auf dem Erfurter Flughafen gelandet. Ehe sie die Parkposition nahe dem Terminal erreicht haben, müssen sie an neun nagelneuen Passagiermaschinen vorbei, die noch immer auf dem Gelände des Flughafens geparkt sind. Der Flugzeughersteller Airbus hat zwar weiter Flugzeuge produziert, doch in der Corona-Zeit wurden die neuen Maschinen zunächst nicht in Betrieb genommen. So warten die Maschinen für Gesellschaften aus den USA, Pakistan und Südkorea in Erfurt, bis der Flugverkehr wieder anläuft.