Die von der Thüringer Landesregierung geplanten höheren Zuschüsse für den Flughafen Erfurt-Weimar hat der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) kritisiert. Investitionen in den Regionalflughafen seien klimaschädliche Subventionen, daher müssten die Zuschüsse abgebaut werden, teilte der Thüringer Landesvorsitzende des BUND, Robert Bednarsky, am Dienstag mit. Das Geld werde dringend für Investitionen in den Bus-, Schienen- und Radverkehr benötigt. Thüringen braucht laut BUND eine sozial gerechte und ökologische Mobilitätswende.