Brötchen, Brot, rote Bete und wie immer viele Äpfel - das ist nur ein Teil der Ausbeute, die Florian Nowak und Marie Fissler in großen Einkaufstaschen aus einem Erfurter Bio-Supermarkt schleppen. Bezahlt haben sie dafür nichts. Denn die Lebensmittel sind mehr oder weniger unverkäuflich.

Zum Beispiel hat die Aubergine hier so eine Stelle. Ich schneide es zu Hause raus. Oder die Möhre hier ist vielleicht ein bisschen bräunlich geworden. Marie Fissler, Studentin und Mitglied beim Verein Foodsharin

Backwaren vom Vortag, Obst und Gemüse mit kleinen Mängeln oder eine leicht beschädigte Packung - zahlende Kunden packen all das nicht in ihren Einkaufskorb. Verständlich, denn meist findet sich eine bessere Alternative.

Obst und Gemüse mit kleinen Mängeln oder Backwaren vom Vortag landen in den Taschen von den Lebensmittelrettern Marie und Florian. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Rettung vor der Biotonne

Marie und Florian geht es jedoch ums Prinzip. Ohne ihre heutige Rettungsaktion wären all diese Lebensmittel in der Tonne gelandet. Auch im Supermarkt in der Erfurter Bahnhofstraße freut man sich über die Besuche der Lebenmittelretter. Trotz aller Optimierungsversuche bleibe immer etwas übrig, sagt Marktleiter Sascha Liedloff. Er erhofft sich durch das Foodsharing einen weiteren Nebeneffekt für sein Geschäft.

Es kann natürlich auch eine Marketingmaßnahme sein, wenn jemand bei Foodsharing einen Artikel zu sich nimmt und dann feststellt, bei Alnatura gibt es gute Produkte. Und in einem nächsten Schritt kauft er es mal. Sascha Liedloff, Leiter eines Bio-Supermarktes in Erfurt

Martleiter Sascha Liedloff in seinem Supermarkt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Strenge Hygienevorschriften beim Verteilen

Mit ihrer Ausbeute fahren die Studierenden zur Lebensmittelstation an der Fachhochschule. Die Foodsharing-Mitglieder nennen das "Fair-teiler". Die Schreibweise erinnert hier an das englische Wort Fairness - zu deutsch: Gerechtigkeit.

Einen Kühlschrank gibt es an der Station und ein Regal mit Plastikkisten. Obst, Gemüse und Backwaren steht auf handgeschriebenen Zetteln, die an den Kisten kleben. Jede Lebensmittelkategorie hat ihren festen Platz. Schilder erinnern an die Einhaltung von Hygieneregeln.

Für Florian, der früher auch "containert" hat, ist die Hygiene eine von mehreren Vorteilen gegenüber der illegalen Variante der Lebensmittelrettung. Die Lebensmittelüberwachung schaue auch mal vorbei und kontrolliere, ob alles ordnungsgemäß und sauber laufe.

Der "Fairteiler" an der Fachhochschule wird vor allem von Studierenden genutzt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Lebensmittel auch für Nicht-Vereinsmitglieder

Lebensmittel in Märkten abholen dürfen nur Vereinsmitglieder, die vorher einen kleinen Test bestanden und eine Einführung absolviert haben. Zugänglich seien die geretteten Lebensmittel aber für alle - unabhängig von Beruf, Verdienst oder Vereinsmitgliedschaft.

Genutzt werde der "Fairteiler" an der FH aber vor allem von Studierenden. Die Lebensmittel seien "ratzfatz" weg, sagt Marie. Die Studentin kennt das Foodsharing-Prinzip aus ihrem Auslandsaufenthalt in Schweden unter dem Namen "Sozialer Kühlschrank". Seit ihrem Studienbeginn ist sie in der Erfurter Gruppe aktiv.

Das Nichtstudierende den Weg nicht finden, könnte auch an der Lage liegen. Zwar ist der Raum auf dem Hochschulgelände frei zugänglich. Die Hemmschwelle zum Betreten des Geländes dürfte für Außenstehende jedoch etwas höher liegen.

Eine weitere Erfurter Verteilstation befindet sich im Naturfreundehaus in der Johannesstraße. Auch in Neudietendorf gibt es eine "Fairteiler"-Station des Vereins. Auch in sieben weiteren Städten sind die Retter aktiv, zum Beispiel in Jena, Weimar und Nordhausen.

Keine Konkurrenz zu Lebensmittel-Tafeln