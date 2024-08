Das alte Betonbecken wird durch ein kleineres Edelstahlbecken ersetzt, in das auch ein Nichtschwimmerbereich und ein Kinderbecken integriert sind. Das kleinere Becken sei den Betriebskosten geschuldet, sagte Bäderchefin Kathrin Knabe-Lange MDR THÜRINGEN. Für die in Spitzenzeiten rund 1.500 Badegäste am Tag werde es aber ausreichen. In die Sanierung fließen rund 4,2 Millionen Euro. Knapp die Hälfte des Geldes kommt vom Bund.

Bildrechte: MDR/Antje Kirsten