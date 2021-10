Das Funke-Druckzentrum in Erfurt steht vor dem Aus.

Knapp drei Monate vor dem Aus des Funke-Druckzentrums in Erfurt haben sich der Arbeitgeber und der Betriebsrat auf einen Sozialplan für die Versandmitarbeiter geeinigt. Das bestätigten beide Seiten MDR THÜRINGEN. Bislang hatte es nur einen Sozialplan für die rund 100 Drucker gegeben. Nach Angaben des Betriebsrats der Funke Thüringen Druckservice GmbH profitieren von der jetzt abgeschlossenen Vereinbarung rund 140 Versandmitarbeiter. Die Funke-Mediengruppe will zum Jahresende die einzige Tageszeitungsdruckerei in Thüringen schließen.