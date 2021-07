Das Thüringer Landesarbeitsgericht verhandelt am Donnerstag zur geplanten Schließung der Funke-Zeitungsdruckerei in Erfurt-Bindersleben. In dem Verfahren geht es um die rund 150 Versandhelfer der Funke Thüringen Druckservice GmbH. Für sie ist - anders als für die betroffenen Drucker - bislang kein Sozialplan mit Abfindungen und keine Beschäftigungsgesellschaft in Sicht.

Betriebsrat Matthias Teutsch sagte MDR THÜRINGEN, die wenigen Treffen mit Funke seien ohne wirklichen Informationsaustausch verlaufen. Die Mitarbeiter seien enttäuscht und empfänden mangelnde Wertschätzung von Funke nach jahrzehntelangem Einsatz. "Der Verlag bietet uns keinen Sozialplan und keine Bleibeprämie bis zur Schließung an", so Teutsch. Funke habe nicht einmal notwendige Informationen als Grundlage für mögliche Sozialplan-Verhandlungen geliefert.

Der mit dem Fall vertraute Rechtsanwalt Jürgen Metz sagte MDR THÜRINGEN, Funke habe widersprüchlich informiert, so dass der Betriebsrat gar nicht habe beraten können. So etwas habe er in 30 Jahren bei keinem Arbeitgeber erlebt, so Metz. Am Donnerstag wird eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichtes erwartet.