Protest gegen Schließung Streik in Funke-Medien-Druckerei - Zeitungslieferung am Mittwoch fraglich

Die Auslieferung der Thüringer Zeitungen der Funke-Medien-Gruppe steht am Mittwoch auf der Kippe. Bedienstete der Erfurter Druckerei hatten in der Nacht gestreikt - sie steht vor der Schließung. Die Online-Ausgaben der Zeitungen sind ohne Bezahlschranke am Mittwoch lesbar.