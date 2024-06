Bildrechte: imago images/Karina Hessland

EM-Vorbereitung Bundespolizei probt Einsatz im Erfurter Steigerwaldstadion

06. Juni 2024, 11:38 Uhr

Am 14. Juni beginnt in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft. Dafür bereitet sich auch die Polizei vor. Am Donnerstag proben die Beamten im Erfurter Steigerwaldstadion den Umgang mit Situationen bei Fußballspielen.