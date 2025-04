Direkt nach ihrer Ankunft im Flüchtlingsheim in Erfurt machte Brice sich auf die Suche nach einem neuen Fußballverein. So traf er auf seinen heutigen Teamkollegen Christopher Klein, der Brice' großes Potenzial erkannte und ihn kurzerhand in den Verein holte. "Ich war auch ein bisschen skeptisch am Anfang", erinnert sich Christopher Klein. Die Frohnatur Brice habe sich aber schnell in die Gruppe integriert - und fußballerisch habe er sowieso direkt überzeugt.