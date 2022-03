Die neuen Gasturbinen haben nun mit 85 Prozent auch einen höheren Wirkungsgrad. Sprich: Aus dem wertvollen Rohstoff Erdgas kann mehr Strom und Wärme erzeugt werden. "Bei der Menge, die wir im Jahr erzeugen, machen zwei, drei Prozentpunkte sehr viel aus", rechnet Marco Türke vor. So produziert das Heizwerk der Stadtwerke 550 Gigawattstunden Strom im Jahr und etwa 650 Gigawattstunden Wärme. "Das sind riesengroße Zahlen, kann man sich schlecht was darunter vorstellen. Beim Strom könnten wir mit der Menge ganz Deutschland für acht Stunden versorgen."

Im Kesselhaus ist es laut. Die Mitarbeiter tragen Gehörschutz. Den Lärm erzeugt der Hochdruckdampf, der durch die Rohre gepeitscht wird. Bevor es in den Wohnstuben der Erfurter kuschlig warm wird, muss erstmal das Erdgas ankommen. Das fließt, damit es auch jeder erkennt, durch gelbe Rohre, zur Gasturbine. Dort wird es verfeuert. Die Turbinen treiben dadurch Generatoren an, die Strom erzeugen. Das Besondere einer Gas- und Dampfturbinenanlage ist es, dass der 500 Grad heiße Dampf nicht einfach in die Luft abgelassen wird, sondern über einen Abhitzekessel erfolgt eine Wärmeübertragung auf ein Rohrleitungssystem. Der Dampf strömt zu einer separaten Dampfturbine, die noch einmal Strom erzeugt.

Es wird nicht kalt werden in den Erfurter Wohnungen, in diesem und nächsten Jahr auf keinen Fall, sagt Karel Schweng, Geschäftsführer der SWE. "Die Erdgasspeicher der Lieferanten sind noch gut gefüllt und es sind auch Ersatzlieferungen über verflüssigtes Erdgas möglich." Auch die Erfurter Stadtwerke beziehen einen Erdgasmix, wie alle Energieversorger in Deutschland. 55 Prozent des Erdgases liefert Russland, der Rest kommt aus Norwegen, Deutschland, den Niederlanden. "Aktuell ist die Versorgung gesichert", so Schweng.