Die Stadtwerke Erfurt erhöhen ab September ihre Preise für Gas. Wie Karel Schweng, Geschäftsführer der SWE Energie GmbH am Freitag mitteilte, werden sich die Preise für einige Tarife ab dem ersten September nahezu verdoppeln. Pro Kilowattstunde erhöht sich der Preis um 5,3 Cent auf rund zehn Cent. Bisher lag der Preis für einen Verbrauch bis unter 20.000 kWh bei knapp sechs Cent, über 20.000 kwh waren es 5,5 Cent. Sowohl Privat- als auch Geschäftskunden seien davon betroffen und werden zu Beginn der nächsten Woche schriftlich informiert.

Darüber hinaus kündigten die Stadtwerke an, auch die Strompreise anzupassen. In welchem Maß die Preise steigen, werden derzeit noch kalkuliert. Die neuen Preise werden voraussichtlich zum 1. Oktober gelten. Betroffen sind sowohl Privat- als auch Geschäftskunden, so Schweng.