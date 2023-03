Im Vergleich zu Thüringen werden in Deutschland nur Frauen in Sachsen-Anhalt im Durchschnitt noch früher Mütter mit einem Alter von 29,1 Jahren bei der Geburt des ersten Kindes. Bundesweit bekommen die Hamburgerinnen ihr erstes Kind am spätesten. Eine Frau kriegt dort ihr erstes Kind durchschnittlich in einem Alter von 31,7 Jahren. Auch Frauen in Berlin und Hessen werden vergleichsweise spät Mütter.

Frauen in Hamburg bekommen im Deutschlandvergleich am spätesten Kinder. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Laut dem Thüringer Landesamt für Statistik sind im Jahr 2021 etwa 15.400 Kinder im Freistaat zur Welt gekommen. Der während der Pandemie vermutete Babyboom hat damit in Thüringen nicht stattgefunden, so wurden 2020 im Freistaat noch circa 16.000 Kinder geboren. Thüringen ist neben Sachsen das einzige Bundesland, indem die Geburtenziffer von 2020 auf 2021 zurückging.

Mit etwa 31,6 Jahren sind Frauen in Italien und Spanien europaweit am ältesten bei der Geburt ihres ersten Kindes. Auch Frauen in Luxemburg und Irland bekommen vergleichsweise spät ein Kind. Hingegen werden Frauen in Bulgarien am frühsten Mütter in einem Alter von etwa 26,5 Jahren. Deutschland liegt im oberen Drittel im europäischen Vergleich.