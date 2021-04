Am Erfurter Gutenberg-Gymnasium ist am Montag an die Opfer des Amoklaufs vor 19 Jahren erinnert worden. Das Gedenken wurde wegen der Corona-Pandemie auf die breite Freitreppe verlegt. Dort wurden die Namen der Getöteten verlesen und zwei Schüler liefen mit Geigen durch das Schulgebäude. Nahezu ununterbrochen kamen Menschen an die Schule und legen Blumen nieder.

Zum Gedenken an die 16 Opfer läutete kurz vor 11 Uhr die Schulglocke. Zu dieser Zeit begann am 26. April 2002 das Morden. Auch die Glocke der Andreaskirche ertönte. Dort findet am Abend eine Andacht für die Opfer statt. Eine Gedenktafel erinnert an die 16 Opfer des Amoklaufes. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Ein Tag des Schreckens in Erfurt

Vor 19 Jahren ging das Foto mit dem Hilferuf am Fenster des Gutenberg-Gymnasiums um die Welt. Am Montag standen die Schüler wieder hinter dem Fenster. Allerdings trugen sie Mundschutz und hielten Abstand. Im Haus waren nur die Abschlussklassen und Schüler in der Notbetreuung anwesend. Schulleiterin Christiane Alt sagte, dass damals wie heute die Menschen gern ihr altes Leben zurückhaben wollen.

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erinnerte an den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium und gedachte der Opfer. "Der 26. April bleibt ein Tag des Schreckens, der Trauer, des Schmerzes", erklärte Ramelow in einem Tweet.