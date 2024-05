Mit dem ersten Stolperstein wird dem Erfurter Juden Karl Klaar gedacht.

Bisher hatte Erfurt seine ganz eigene Form des Gedenkens.

Künftig sollen weitere Stolpersteine an Opfer des NS-Regimes erinnern.

In Erfurt liegt seit Freitag der erste Stolperstein der Landeshauptstadt. Er erinnert an den jüdischen Kaufmann Karl Klaar. Vor dem Haus in der Trommsdorffstraße 5 wurde der Stolperstein nun im Rahmen des 103. Katholikentages verlegt. Neben Oberbürgermeister Andreas Bausewein und dem Vorstandsvorsitzen der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen Reinhard Schramm, war auch der Künstler Gunter Demnig vor Ort. Er entwickelte das Konzept der Stolpersteine in den 1990er Jahren. Bildrechte: IMAGO / epd

Stolperstein für jüdischen Kaufmann

Wie die Stadt Erfurt mitteilt, war Karl Klaar ein jüdischer Kaufmann, der am 10. Juli 1890 in Lengsfeld (Wartburgkreis) geboren wurde. Die Trommsdorffstraße 5 sei sein letzter Wohnort gewesen. Er habe dort auch sein Geschäft "Erfurter Tapisserie-Manufaktur Klaar und Schloss" betrieben.

1936 enteigneten die Nationalsozialisten den Unternehmer, schreibt die Stadt Erfurt in einer Mitteilung. Klaar habe dadurch seine Existenzgrundlage verloren. Seit 1930 sei er in verschiedene Heilanstalten eingewiesen worden, unter anderem in Pfafferode (Mühlhausen) und Hildesheim (Niedersachsen). Aufgrund seiner jüdischen Abstammung und psychischen Erkrankungen war Klaar im NS gleich auf zweifache Weise bedroht. Am 28. November 1940 wurde er den Angaben zufolge in der Tötungsanstalt Bernburg ermordet. Bildrechte: IMAGO / epd

Erfurts eigene Gedenkform

Bisher erinnern sogenannte "Denknadeln" an die Erfurter Opfer der NS-Diktatur. Dieses Konzept entwickelte der "Arbeitskreis jüdisches Gedenken" im Jahr 2005. Ziel war es damals eine Alternative zu den Stolpersteinen zu finden. Denn an dem Konzept Stolpersteine gibt es auch immer wieder Kritik: Da die Steine im Boden eingelassen sind, würden die Opfer quasi mit Füßen getreten werden. Prominenteste Kritikerin ist Charlotte Knobloch, die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Seit 2009 stehen deshalb neun "Denknadeln" in Erfurt. Bildrechte: Grit Kastner

Erinnerungskultur wird erweitert

Im September 2023 hat der Erfurter Stadtrat nun doch für die Einführung von Stolpersteinen gestimmt. Sie sollen das bisherige Gedenken an die Opfer der NS-Diktatur ergänzen. Frank Rothe vom Bündnis gegen Rechtsextremismus Eisenach hat die Landeshauptstadt in puncto Stolperseite beraten. Er vermutet, dass in Erfurt nun neu über das Gedenken diskutiert wird, liegt auch an der Ernennung des jüdisch-mittelalterliche Erbes zum Unesco Welterbe im vergangenen Jahr.

Man möchte zeigen wo die Menschen alle gelebt haben. Und das kann man mit Stolpersteinen eher erreichen als mit dieser Gedenknadel. Frank Rothe im Gespräch mit MDR KULTUR

Bildrechte: Katja Demnig