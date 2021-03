Die Geflügelpest in Thüringen breitet sich weiter aus. Wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage am Sonntag mitteilte, wurden in 21 Geflügelbetrieben in den Landkreisen Weimarer Land, Sömmerda, Saale-Holzland und in der Stadt Erfurt Fälle von Vogelgrippe bestätigt. In zehn Fällen liege auch bereits die Bestätigung durch das Friedrich-Loeffler-Institut vor, dass es sich um das für Vögel hochansteckende H5N8-Virus handelt.