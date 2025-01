Der Erfurter Geigenbauer Wilhelm Brückner ist tot. Wie ein Freund der Familie mitteilte, war Brückner am Donnerstag nach kurzer Krankheit im Alter von 92 Jahren gestorben. Bis zu seinem 90. Geburtstag hatte Brückner noch in seiner Werkstatt in der Regierungsstraße an seinem 350. Instrument gearbeitet. Damit galt er als der älteste noch aktive Geigenbaumeister Deutschlands.

