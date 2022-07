Bio, Öko, Gemüse vom Bauern nebenan liegen im Trend. Sich mit Gemüseanbau in Größenordnung selbständig zu machen, wagen aber nur wenige. Johann Gramm ist einer der wenigen, wenn nicht gar der Einzige, der in Thüringen einen Gemüse-Marktfruchtbetrieb gegründet hat. "Bei diesem Boden konnte ich nicht nein sagen", sagt er lachend und lässt die Krume fast liebevoll durch die Finger rinnen. Der Boden bringt es auf 80 bis 90 Punkte auf der Bodenpunkteskala, die von 0 bis 100 reicht. Solche guten Löss-Böden sind selten. "Ich bin in Brandenburg mit Sandböden aufgewachsen und als ich nach dem Studium in Stuttgart mit meiner Frau gesucht habe, wo wir uns niederlassen könnten, kam Weimar in der Mitte Deutschlands gerade richtig", erzählt er. Wobei: So zufällig war es dann doch nicht. Sein Großvater und dessen Vater hatten in Weimar eine Baumschule.

Zehn Hektar bestes Ackerland hat der Lindenberghof von der Agrargenossenschaft gepachtet. Darauf wächst nun im zweiten Jahr des Betriebsbestehens vom Kürbis über Salat bis zum Grünkohl alles, was man sich für Küche und Salatschüssel wünscht. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten Im weißen (Leinen-)Hemd, mit Schiebermütze und derben Schuhen steht er auf seinem Acker. Der 28-Jährige hat von Privatleuten zehn Hektar bestes Ackerland in Weimar gepachtet. Das war 2019. Nun läuft der Laden. Denn auf dreieinhalb Hektar baut Johann Gramm mit seinem Lindenberghof-Team übers Jahr hinweg mehr als 40 Kulturen an. Das fängt mit den Frühjahrsklassikern Radieschen und Spinat an, reicht über Kohl und Feldsalat bis hin zu Kürbis und Grünkohl. Täglich frisch geerntete Ware liefert der junge Öko-Gemüse-Bauer inzwischen an Einzelhändler in Weimar, Jena und Erfurt. "Die Nachfrage ist so groß, dass wir mit dem Anbau und Ernten gar nicht nachkommen", freut sich Johann Gramm.

Erste Ernte am frühen Morgen

Aktuell bepackt er seinen Lieferwagen unter anderem mit Frühkartoffeln, Salaten, Knoblauch, Gemüsezwiebeln, Zucchini. Bei 15 Kulturen liegt er im Moment, beliefert Läden in der Region und hat vor Kurzem einen kleinen Hofverkauf gestartet. Im Tau wird das erste Gemüse geernet, früh um sechs Uhr. Und kurz vor Mitternacht läuft Johann Gramm nochmal aufs Feld, um die Beregnung umzustellen. "Das ist ein Job rund um die Uhr, aber das habe ich gewusst". Man kann es Mut nennen oder Leidenschaft oder beides. Johann Gramm hat Agrarwissenschaft in Stuttgart studiert, in Schleswig-Holstein auf zwei Bio-Bauernhöfen gelernt, hat Frau und inzwischen vier Kinder, die sind sieben, fünf, drei und ein Jahr alt.

Bereit für die Märkte: Gärtner Johann Gramm beliefert inzwischen die Märkte in Jena, Weimar und Erfurt mit Bio-Gemüse. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten Im Bio-Gemüseanbau sieht der Familienvater seine Zukunft. Schon der Weltagrarbericht aus dem Jahr 2008 gibt ihm Recht. "Dass man wieder mehr auf kleinere, regionale Lieferketten und Erzeugerstrukturen setzen muss. Man sieht es ja jetzt am Krieg in der Ukraine und wie plötzlich die Weltversorgung ins Wanken gerät", sagt er und zeigt eine Fläche voller Kleegras. So wird im Öko-Landbau gedüngt. Leguminosen gehen eine Verbindung mit Bakterien ein, die wiederum Stickstoff aus der Luft in den Boden einspeichern. Wenn nach drei Jahren der Boden umgebrochen wird, versorgt der Stickstoff über die nächsten Jahre die Gemüsekulturen. "Das kann auch jeder selbst in seinem Garten machen. Allerdings muss der Boden mit dem Klee wenigstens ein Jahr ruhen".

Team aus leidenschaftlichen Seiteneinsteigern

Später will Johann Gramm auch noch Rinder anschaffen. Die gehören zu dieser Art der Landwirtschaft dazu. Die Tiere können den Klee fressen, so schließe sich der Kreis. Und die Tiere hinterlassen Mist und der wiederum ist perfekt für den Kohl. "Man kann vom Öko-Landbau leben, absolut. Auch wenn es eine ganz andere Art des Wirtschaftens ist." Die offenbar immer mehr Menschen begeistert. So hatte er auch keine Probleme Mitarbeiter zu finden. Sein fünfköpfiges Team ist ein Team leidenschaftlicher Seiteneinsteiger. Dazu gehören zum Beispiel ein Jazzpianist, eine Kulturwissenschaftlerin. Alle hat er fest angestellt.

Achtjährige Fruchtfolge

Um nicht mit Chemie gegen Schädlinge Front machen zu müssen, setzt der 28-Jährige auf eine achtjährige Fruchtfolge. "In meinem Leben werde ich bestenfalls nur viermal die gleichen Kulturen auf dem Acker erleben". Alle acht Jahre kommen die gleichen Kulturen auf die Fläche. So verhindert er einen dramatischen Schädlingsbefall. Bei Kohl zum Beispiel verflüchtigt sich der Schädlingsbefall im Boden über die Jahre hinweg. Der Wechsel sieht also so aus: drei Jahre Kleegras, drei Jahre Gemüse und in einem Jahr davon ist der Kohl dran und zwei Jahre Getreide. Um immer auch verkaufen und verdienen zu können, bewirtschaftet er stets einen Teil seines Ackers.