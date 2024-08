Dass Julius Plehn ein Faible für Geografie hat, sieht man dem jungen Mann auf den ersten Blick nicht an. Bei der Frage, was ihn an Geografie so fasziniert, beginnen seine Augen aber zu leuchten. Das Fachgebiet sei so breit gefächert und es gebe so viele verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel die Humangeografie, wo es um Menschen gehe, berichtet der 18-Jährige. Außerdem könne man immer wieder neue Perspektiven einnehmen.