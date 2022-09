Innerhalb weniger Tage waren im Erfurter Zoo die beiden Geparden Ashanti und Sima gestorben . Das 2018 im Zoo geborene Jungtier Ashanti war bereits vor einer Woche tot in ihrem Gehege aufgefunden worden. Am Montag starb auch die 13 Jahre alte Gepardenmutter Sima.

Für die chronisch kranken Geparden sei der Flohbefall verhängnisvoll gewesen, so der Zoopark. Jungtiere seien für die Parasiten besonders anfällig. Laut Zoo war zuerst die vierjährige Ashanti an einer Anämie (Blutarmut) gestorben. Zudem seien Veränderungen an der Leber festgestellt worden. Nach dem Tod von Ashanti seien die anderen beiden Tiere unter Vollnarkose behandelt worden. Muttertier Sima sei vier Tage später ebenfalls an Blutarmut gestorben. Hinzu kam eine Bauchfellentzündung, die für den Tod mitverantwortlich sein soll.