Erfurt-Urbich Petitionsausschuss rät zu Verzicht auf Gewerbegebiet auf "grüner Wiese"

Die Idee, in der heutigen Zeit wertvolles Ackerland zu versiegeln, solle dringend überdacht werden, heißt es. Dem Landtag wird empfohlen, künftig die Weichen Richtung Wiederbelebung von Brachflächen zu stellen. In die Anhörung zur Petition waren drei Ausschüsse einbezogen worden. So eine große Runde habe es noch nie für eine Petition gegeben, so Müller.

Der Ortschaftsrat und Naturschützer protestierten gegen die Pläne der LEG. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten