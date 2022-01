Erfurt Stadt hält am Gewerbegebiet Urbich fest

Die Stadtverwaltung Erfurt will am geplanten Gewerbegebiet im Ortsteil Urbich festhalten. Die Stadt habe ihre Hausaufgaben gemacht und das Planverfahren akribisch erledigt, teilte Christoph Bimböse, Referent des Oberbürgermeisters, MDR THÜRINGEN mit.

Der Gewerbe- und Technologiepark in Urbich ist nach Stadtangaben ein Projekt von großer wirtschaftlicher Bedeutung. In Erfurt gibt es demnach keine alternativen Flächen in dieser Größenordnung. Die Flächenreserven des Altstandortes im Erfurter Südosten sind laut Bimböse erschöpft und Neuansiedlungen oder Ausgründungen könnten nicht mehr am Standort realisiert werden.