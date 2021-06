Wie der Thüringer Zoopark Erfurt mitteilte, hatte die Verlandung der Giraffen Mayla und Dhakija mehrere Stunden gedauert. Vor allem Giraffenkuh Dhakija hatte sich rund viereinhalb Stunden nicht auf den Hänger getraut. Sie trat am Donnerstag ihren Umzug in die Niederlande in den Zooparc Overloon an. Maylas Verladung hatte im Gegensatz dazu lediglich 30 Sekunden gedauert. Laut Erfurter Zoo war dies die "längste und kürzeste Verladung in der Zoopark-Geschichte".