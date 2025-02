Stadträte machen Druck

In die Diskussion mischen sich mittlerweile auch Mitglieder des Erfurter Stadtrats ein. "Es gab seit der Besetzung von Frau Schubert keinen Tag, an dem wir nicht darauf angesprochen wurden", sagt zum Beispiel Stadträtin Tina Morgenroth von Mehrwertstadt. Die Fraktion ist deshalb an Oberbürgermeister Horn herangetreten - mit dem Hinweis, wie heikel die Besetzung sei.

Deutlicher werden die Grünen: "Wir halten die Vereinstätigkeit für unvereinbar mit der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten", teilten sie dem MDR mit. Die Grünen legen der Stadtverwaltung deshalb nah, "der Gleichstellungsbeauftragen zum Ruhenlassen der Vereinstätigkeit zu raten." Nur so könne es das nötige Vertrauen bei Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung oder Bewerbern auf kommunale Stellen geben. Am Mittwoch schickte die Fraktion außerdem einen offenen Brief an die Gleichstellungsbeauftragte, in dem sie sich "höchst irritiert" zeigte und um Aufklärung bat.

Die Linke kündigte an, Susette Schubert im Sozialausschuss im März zu den Vorwürfen konfrontieren zu wollen.

Schubert: "Kritik ist mir persönlich noch nicht begegnet"

Der MDR hätte gerne mit Susette Schubert über die Vereinbarkeit von neuem Amt und dem Frauenheldinnen-Engagement gesprochen. Eine Zusage für ein Interview zog die Stadt Erfurt aber Ende letzter Woche zurück. Stattdessen antwortet die neue Gleichstellungsbeauftragte schriftlich und sieht keinen Handlungsbedarf. Kritik sei ihr seit Amtsantritt nicht begegnet.

"Meine berufliche Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte hat mit meinem privaten gesellschaftlichen Engagement nichts zu tun, das trenne ich." Als Privatperson sei es ihr wichtig, sich sozialpolitisch zu engagieren. "Dabei lag mir das Thema der Frauenrechte schon immer am Herzen. Als Frau und als ehemalige alleinerziehende Mutter weiß ich um die Schwierigkeiten, denen Frauen und Mütter auch heute häufig begegnen und ich fände es schade, wenn sich in diesen Fragen kein offener Diskurs mehr bieten würde."

Misstrauen? "Dafür gibt es keinen Grund"

Ob sie nachvollziehen könne, wenn Transpersonen aufgrund des privaten Engagements kein Vertrauen in sie haben? "Dafür gibt es keinen Grund", so Susette Schubert.

Ihre Verteidigungslinie: "Da ich selbst lesbisch bin, ist mir die Sicherheit und Unversehrtheit von Menschen, die nicht heteronormativ sind, besonders wichtig. Das schließt auch Menschen ein, die sich als trans oder nonbinär bezeichnen. Es gibt spezialisierte Angebote für diese Gruppen, die es auch zukünftig geben sollte und die ich im Rahmen der Verweisberatung natürlich empfehle." Wer sie kennenlernen wolle, "wird schnell merken, dass ich jedem offen und diskriminierungsfrei begegne."

Transpersonen finden in Gesetzen kaum statt

Die Frage, wie glaubhaft die neue Gleichstellungsbeauftragte für Transpersonen einsteht, ist auch deshalb so relevant, weil ihre Belange auf rechtlicher Ebene bisher kaum aufgegriffen werden. In deutschen Gesetzen finden sich Transpersonen selten erwähnt - das Selbstbestimmungsgesetz ist bislang eine Ausnahme. Auch das Thüringer Gleichstellungsgesetz spricht lediglich von "Mann" und "Frau". "Andere Geschlechter werden da oft nicht mitgedacht", sagt Transfrau Möhle.

Für die BAG - die Vereinigung der deutschen Gleichstellungsbeauftragten - ist das eigene Selbstverständnis klar: "Wir stehen für Frauen in ihrer Vielfalt", so Bundessprecherin Marie-Luise Löffler. "Das bedeutet, dass wir intersektional alle Gruppen von Frauen einbeziehen. Also Frauen mit Migrationsgeschichte, geflüchtete Frauen Frauen mit Behinderung, aber durchaus auch queere Frauen* und Transfrauen."